Назван срок действия иммунитета после прививки вакциной «ЭпиВакКорона»

Ученые выяснили, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет защищать организм в течение года. Также она поможет и от «британского» штамма.

Иммунитет от коронавируса после вакцинирования «ЭпиВакКороной» будет сохраняться на протяжении 12 месяцев, заявил в субботу генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов телеканалу «Россия-24».

Специалист отметил, что длительность защиты препарата планируется отслеживать через изучение иммунитета в определенные промежутки времени. В первую очередь речь идет о 100 первых добровольцах, участвовавших в клинических исследованиях вакцины I–II фаз.

«Крайняя точка будет приходиться на 18 мая <…> — девять месяцев после первой иммунизации добровольцев. Тот срок, когда мы будем проводить исследования поствакцинального иммунитета», — заключил он.

Помимо этого, Максютов заметил, что эффективность «Эпиваккороны» против британского штамма коронавируса уже доказана. Он также считает, что теоретическое исследование уже позволяет сделать выводы о том, что данная вакцина будет помогать от южноафриканской и бразильской мутаций.

«ЭпиВакКорона» — одна из трех зарегистрированных в России вакцин. Первой в мире стала вакцина «Спутник V», ее зарегистрировали в августе 2020 года. Чуть позже лицензию получил и препарат от новосибирского центра «Вектор».