Назван средний возраст пациентов, попадающих в реанимацию с COVID-19 во вторую волну

Анестезиолог-реаниматолог из Санкт-Петербургского госпиталя для ветеранов войн Сергей Алферов назвал средний возраст пациентов, которые попадают в реанимацию с COVID-19 в период второй волны коронавируса, написал сайт «Парламентский дневник».

Он вспомнил, что во время первой волны в учреждении чаще всего принимали молодых пациентов.

«Сейчас в реанимации оказываются лица старшей возрастной категории. Средний возраст пациентов, которых начали принимать с 1 января, составляет 74,5 года. В госпиталь попадают, к сожалению, люди от 90 лет и старше», — заметил Алферов.

Как считает медик, это обусловлено ослаблением ограничительных мер, введенных в начале пандемии. Врач подчеркнул, что заболевание прогрессирует очень быстро. В первые сутки наблюдается небольшое поражение легочной ткани, а на вторые-третьи сутки нередко можно обнаружить тотальное поражение.

Кроме этого, причиной, по которой пожилые люди попадают в больницу, является нежелание делать прививку.