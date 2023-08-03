Здоровье 03 августа 2023, 22:45 Назван способ вывести воду из организма при отеках Косметолог Шоничева: для избавления от отеков стоит проводить легкую разминку

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Ведущий косметолог-эстетист института красоты Babor Анна Шоничева в разговоре с «Тульской службой новостей» рассказала, как вывести воду из организма, чтобы избавиться от отеков.

По словам специалиста, самой распространенной причиной отеков является недостаточный лимфодренаж, когда к тканям поступает много плазмы и лимфы.

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Для тех, кто хочет избавиться от утренних отеков, косметолог порекомендовала выпивать достаточное количество воды и проводить легкую разминку каждый день.