Назван способ увеличить рост в старости

С возрастом рост человека уменьшается, причем за 30-40 лет — на полсантиметра-сантиметр. Это происходит из-за компрессии позвонков и по причине того, что с годами ноги будто врастают обратно, вкручиваются в тазобедренные суставы. Однако все это исправимо, уверен специалист. Суставы выкручиваются обратно, длина ног восстанавливается, а следовательно и рост.

Для этого необходимо регулярно выполнять упражнения на растяжку и делать специальные круговые движения.

«Первое упражнение — нужно встать ровно, расслабиться и поджать копчик. Мы все ходим с оттопыренной поясницей, наш хвостик весело „виляет“ сзади. Нужно толкнуть таз под себя, подгрузить копчик. Автоматически включаются мышцы живота, помимо этого мы растягиваем поясницу и спину», — рассказал энерготерапевт.

Такие поджатия можно выполнять до 10 раз.

Следующее упражнение — наклоны вниз.

Необходимо расслабиться и аккуратно наклониться вниз, посчитать до 5-10, а потом вернуться в исходное положение. Сандул советует сделать 10 таких наклонов. Они позволят расслабить поясницу и спину, чтобы межпозвоночные диски убрали с себя компрессию.

После наклонов можно начинать раскручивать ноги, для этого нужно работать с тазом. Для выполнения упражнения необходимо опереться одной рукой на стену или стул, вращать ногу от себя и к себе, пять раз в одну сторону и столько же — в другую. После этого то же самое проделать другой ногой.

«Наша задача — раскрутить суставы в тазу», — пояснил реабилитолог.

Следующее упражнение поможет скрученному суставу выйти наружу. Для этого нужно лечь на спину и поджать к себе ногу, развернуть пятку вниз и делать круговые движения ноги, как будто пяткой пытаетесь коснуться ягодицы. Движение делается сначала в одну сторону, потом в другую по 10 раз. Затем следует сесть, расставить ноги как можно дальше и аккуратно вытянуться вперед, подняться и опускаться вновь. Это позволяется растянуть спину и поработать с суставами.