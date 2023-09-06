Здоровье 06 сентября 2023, 10:07 Назван способ улучшить работу сердца у мужчин без помощи таблеток Врач Павлова: получасовые тренировки могут улучшить работу сердца у мужчин Freepik

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Небольшая тренировка или даже ходьба от работы до дома и обратно способна улучшить работу сердца у мужчин. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, сославшись на исследование, проведенное еще в 1991 году.

Она пояснила, что даже скромная физическая нагрузка балансирует работу стероидных гормонов, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы, и увеличивает уровень «хорошего холестерина». Уровень эстрадиола — так называемого женского гормона, избыток которого провоцирует гормональный дисбаланс и ожирение, — напротив, падает.

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Исследование, на результаты которого она сослалась, проводилось среди мужчин от 27 до 54 лет, которые максимум за 10 месяцев до его начала перенесли инфаркт миокарда. Они занимались спортом три раза в неделю по полчаса в течение трех месяцев. Во время физической нагрузки им делали ЭКГ, измеряли артериальное давление. Результаты «очень мотивируют», считает Павлова.

«Я рекомендую заниматься ежедневно хотя бы по 15-20 минут. <…> И даже если вы просто энергичным шагом пройдетесь до работы, это тоже считается», — подчеркнула врач.

Ранее кардиолог рассказал, как на работу сердца влияют стрессы.