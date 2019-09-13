Назван способ стать хорошим врачом

Британка заболела раком кожи из-за прописанных врачом таблеток Подробнее

«Я думаю, чтобы стать хорошим врачом, надо сначала действительно стать волонтером-медиком, человеком с открытой душой, получающим удовольствие от совершения каких-то добрых дел и добрых поступков, от помощи другим людям», — заявила она.

По мнению Скворцовой, хороший врач должен быть профессионалом, много знать в своей области и иметь фундаментальное образование. При этом получение теоретических знаний важно совмещать с практикой под контролем опытных наставников. Только так «умение врачевания» перейдет от наставников к молодым специалистам.