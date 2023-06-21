Здоровье 21 июня 2023, 00:50 Назван способ сохранить молодость мозга на долгое время Sleep Health: дневной сон поможет сохранить молодость мозга

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Ученые из Университетского колледжа Лондона нашли способ, помогающий надолго сохранить молодость мозга. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на журнал Sleep Health.

По словам специалистов, чтобы сохранить гибкость ума, достаточно уделить дневному сну порядка получаса. Кроме того, подобный подход поможет снизить уровень кровяного давления, написал «Царьград».

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А вот продолжительный отдых днем может лишь навредить. Люди, которые имеют такую привычку, более склонны к набору лишнего веса.