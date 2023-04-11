Здоровье 11 апреля 2023, 19:59 Назван способ снизить риск развития болезни Альцгеймера Врач Серебрякова посоветовала учить иностранные языки, чтобы снизить риск Альцгеймера

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Болезнь Альцгеймера является одним из самых распространенных видов деменции. Врач Екатерина Серебрякова рассказала, как снизить риск развития этого заболевания. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По словам специалиста, чтобы снизить риск развития болезни Альцгеймера, важно заниматься спортом и следить за своим питанием. Кроме того, стоит регулярно проверять свое здоровье и устранять возникающие проблемы.

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Наименее склонны к риску развития заболевания люди, которые занимаются интеллектуальной деятельностью. Поэтому важно жить насыщенной социальной жизнью, читать и изучать языки, написало РИА ФАН.