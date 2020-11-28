Назван способ предотвратить появление лысины

Для нормального роста волос чаще всего не хватает витамина B12. В частности, этот витамин помогает образованию красных кровяных телец, которые доставляют кислород к тканям, включая волосяные фолликул.

Британский трихолог Филипп Кингсли рассказал, что в случае недостатка в организме витамина B12 волосы недополучают кислород, пишет издание Express. В этом случае, волосы перестают нормально расти и начинают выпадать.

Восполнить дефицит витамина B12 можно как с помощью продуктов, так и специальных добавок.

Хорошие источники витамина B12 для человека — это говяжья, свиная и куриная печень, мясо и молоко жвачных животных, рыба, а также ферментированные молочные продукты, такие как йогурт и сыр. Однако при кулинарном приготовлении мяса значительное количество витамина разрушается. Исключение составляет только вакуумная обработка.

Врач-диетолог Райан Раман рассказал, что людям, которые склонны к облысению, необходимо включить в рацион авокадо. Он пояснил, что этот плод богат витамином Е, который защищает кожу головы. Помимо прочего, можно замедлить выпадение волос, если регулярно есть батат. Этот овощ содержит бета-каротин, который превращается в витамин А. Он провоцирует выработку кожного сала, которое необходимо для защиты головы от сухости, внешних факторов и различных повреждений.