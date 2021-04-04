Назван способ правильного приема витаминов

Витамины и микроэлементы необходимы для правильного функционирования организма. Но бесконтрольно их принимать нельзя, так как это приведет к серьезным негативным последствиям. Об этом в беседе с ИА Nation News рассказала врач-диетолог Елена Евдокимова.

Она отметила, что если у человека питание организовано правильно, а сам он ведет здоровый образ жизни, то он спокойно может обойтись без дополнительных витаминов. Все они и так уже содержатся в пище.

Витамины используют, когда сталкиваются с повышенными нагрузками или стрессом. Врачи советуют их употреблять при тяжелом труде, беременности, хронических заболеваниях, физических нагрузках.

«Если человек есть большое количество углеводов, то ему нужно дополнять свой рацион витаминами В1, В2, и С. При недостатке белка нарушается преобразование каротина в витамин А», — рассказала Елена Евдокимова.

Курильщикам она посоветовала больше употреблять витамин C. Он укрепляет иммунитет, положительно влияет на стенки сосудов и работает как антиоксидант. Но злоупотреблять им не стоит.

О приеме витаминов стоит задуматься, когда ощущается отсутствие сил, есть частые головные боли, необоснованная сонливость, выпадение волос, слоение ногтей и перхоть. Но прописать курс витаминов может только врач. Поэтому сначала лучше пройти обследование и сдать кровь на анализ витаминного статуса.

Если с приемом витаминов переборщить, то последствия могут быть очень серьезными. Повышенное содержание витаминов A, B, C и D может привести к поражению печени. Их также не рекомендуют принимать во время острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при лихорадке.

«В большинстве случаев самостоятельный прием поливитаминных комплексов имеет только один положительный эффект — психологический», — пояснила врач.

Елена Евдокимова отметила, что поливитаминные комплексы можно принимать без назначения. Вся дозировка там выверена и навредить себе не получится. Но курс не должен превышать 1,5 месяца. Но моновитамины может назначать только медицинский специалист.

Эксперт особо отметила, что сейчас среди россиян пошло на спад увлечение пищевыми добавками. По ее словам, многие начали прислушиваться к специалистам, которые не подтверждали положительный эффект от приема подобных препаратов.

Диетолог подчеркнула, что ждать лечения от витаминов не стоит. Они работают только в комплексе с правильным питанием, отказом от вредных привычек и здоровом образе жизни.