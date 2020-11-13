Назван способ достижения коллективного иммунитета к коронавирусу

Он назвал нереальными и антинаучными версии о формировании естественной защиты от коронавируса. Выходом остается только коллективный иммунитет.

«Для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация», — заявил специалист. По его оценке, на это может уйти до двух лет при условии сотрудничества стран всего мира.

Начало массовой вакцинации в России начнется в ближайшее время. Но каждый сам будет решать, ставить прививку или нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас стоит вопрос о начале производства препарата в промышленных масштабах.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первый препарат под названием «Спутник V» разработали в Институте имени Гамалеи. Сейчас он проходит финальную фазу испытаний. Второй зарегистрированной вакциной от коронавируса стала «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора. В ближайшее время появится еще один препарат, который разрабатывает Центр имени Чумакова.