Назван способ борьбы с отвращением к еде из-за ковида

Побороть отвращение к еде, которое вызывает ковид, помогут разнообразное питание и прогулки на свежем воздухе. Такой совет в беседе с РБК дал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Черемушкин.

«Для скорейшего выздоровления и избавления от проявлений я рекомендовал бы предпочесть искусственным таблетированным заменителям разнообразное полноценное питание, включая белковую <…> и растительную пищу, так богатую необходимыми витаминами и минералами, а также совершать дозированные регулярные прогулки на свежем воздухе», — рассказал Черемушкин.

По словам терапевта, отвращение к еде появляется из-за воздействия коронавируса на периферическую и центральную нервную систему. Врач-диетолог Ольга Григорьян посоветовала готовить нейтральную на вкус пищу и принимать ее как лекарство. По ее словам, это может быть суп-пюре с куриной грудкой или смузи с творогом.

Заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства Московской области Анна Басова рекомендовала временно исключить из рациона те продукты, к которым у заболевшего или уже победившего болезнь сформировалось отвращение. Она заверила, что такая реакция на еду после заражения коронавирусом проходит со временем.