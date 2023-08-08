Здоровье 08 августа 2023, 10:37 Назван способ борьбы с дневной сонливостью Сомнолог Кудинов: прохладный душ поможет справиться с дневной сонливостью Freepik

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Дневная сонливость — нередкое явление. Чтобы справиться с таким состоянием, можно умыться холодной водой или принять прохладный душ. Такой совет дал член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в интервью News.ru.

По его словам, иногда лучше не сопротивляться желанию поспать. Врач рекомендовал вздремнуть, но не больше 25 минут. Это можно сделать в полулежачем или лежачем состоянии. Если дрема продлится дольше, то тогда человек уйдет в глубокий сон, проснуться ему будет труднее.

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«Прохладный душ и умывание лица никто не отменял, если такая возможность есть», — сказал Кудинов.

Врачи не раз предупреждали, что недосып является причиной возникновения многих серьезных заболеваний. В том числе повышается риск появления онкологии. Об этом заявляла врач-сомнолог София Черкасова. Она напомнила, что человек должен спать семь-восемь часов в сутки.