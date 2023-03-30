30 марта 2023, 21:39
Назван список переоцененных полезных напитков
Россиянам посоветовали пить спортивные напитки только после физических нагрузок
Влияние некоторых напитков на здоровье значительно переоценено. «Ридус» рассказал о том, какие из них не принесут большой пользы.
В список попали спортивные напитки. Они действительно могут быть полезны для здоровья, но только, если вы употребляете их после физических нагрузок. В противном случае они могут, напротив, навредить организму из-за содержания электролитов и сахара.
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Свежевыжатый сок лучше заменить на фрукты, так как этот напиток вызывает скачки глюкозы и приводит к набору веса.
Миндальное молоко также содержит мало питательных веществ. Зачастую в него добавляют много сахара, чем завышают калорийность.
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