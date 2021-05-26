Назван смертельно опасный продукт, который любят россияне

Колбаса, которая так популярна у россиян, несет смертельную опасность из-за нитрита натрия. Эта пищевая добавка, трансжиры и сахара повышают риск развития рака. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Нитрит натрия из колбасы повышает риск развития рака. <…> Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам», — отметил врач.

По словам Мясникова, рекламу колбасы следует запретить, так как этот продукт уносит гораздо больше жизней чем табак. Врач отметил, что потребление ее в большом количестве плохо влияет на мужское здоровье.

Ранее социологи выяснили, что 26% мясного рациона россиян — это колбасы, сосиски, ветчина и сардельки. Врач-диетолог Анна Белоусова предупредила, что колбасу нельзя есть каждый день, иначе начнутся проблемы с давлением и почками. Она отметила, что пищевые красители, жир, соль и специи, которые в избытке содержатся в этом продукте, опасны для сердечников, гипертоников, почечников и подростков с проблемами кожи.