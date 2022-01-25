Назван скрытый признак рака крови

Высокий уровень скорости оседания эритроцитов (СОЭ) при отсутствии воспалительных процессов в организме может говорить о наличии у человек онкологических заболеваний крови. Об этом рассказал Ura.ru главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Если человек, к примеру, не болеет ОРВИ или бактериальной инфекцией, лимфоузлы не увеличены, горло не красное, насморка нет, ничего не болит, а уровень СОЭ резко повышен, значит, надо искать скрытую причину», — заявил Токарев.

По его словам, такие показатели возможны при активном протекании инфекционно-воспалительных процессов, некоторых нарушениях обмена веществ, анемии и онкологических заболеваниях.

«Например, при ряде заболеваний крови цифра может зашкаливать за 50-70 единиц», — пояснил врач.

Он рассказал, что норма СОЭ у мужчин и женщин разная. Считается, что у женщин этот показатель несколько выше — до 15 миллиметров в час, в то время как у мужчин показатель не должен превышать 10 миллиметров в час. Также уровень СОЭ увеличивается с возрастом.

В свою очередь, врач-уролог, онколог, терапевт Исканедр Абдуллин подчеркнул, что высокий уровень СОЭ может оказаться одним из критериев протекания какого-то онкологического процесса. Однако в настоящее время на этот показатель ориентируются мало, поскольку существуют другие способы идентификации: специфические маркеры, методы визуализации. Все зависит от того, на какую онкологию есть подозрение, отметил врач.