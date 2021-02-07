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    07 февраля 2021, 19:02

    Назван симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания

    Гора Орлов

    Зубная боль может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе. Это один из неочевидных симптомов, который должен насторожить человека, не имеющего стоматологических проблем.
    Назван симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания

    «Симптомы сердечного приступа не ограничиваются болью в груди, и знание полного спектра симптомов может спасти вам жизнь. Один из менее известных предупреждающих знаков — зубная боль. Особую настороженность такая боль должна вызвать у людей, которые ранее не испытывали проблем в полоти рта», — рассказал порталу Express врач-терапевт Алка Патель.

    Специалист объяснил это расположением блуждающего нерва, который проходит от мозга к сердцу через челюстной отдел.

    На этой неделе актер Виталий Альшанский умер в возрасте 52 лет. Предварительной причиной смерти назвали инфаркт. Сердечный приступ, также известный как инфаркт миокарда, — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы.