Назван симптом инфаркта, на который обычно не обращают внимания

Зубная боль может свидетельствовать о приближающемся сердечном приступе. Это один из неочевидных симптомов, который должен насторожить человека, не имеющего стоматологических проблем.

«Симптомы сердечного приступа не ограничиваются болью в груди, и знание полного спектра симптомов может спасти вам жизнь. Один из менее известных предупреждающих знаков — зубная боль. Особую настороженность такая боль должна вызвать у людей, которые ранее не испытывали проблем в полоти рта», — рассказал порталу Express врач-терапевт Алка Патель.

Специалист объяснил это расположением блуждающего нерва, который проходит от мозга к сердцу через челюстной отдел.

На этой неделе актер Виталий Альшанский умер в возрасте 52 лет. Предварительной причиной смерти назвали инфаркт. Сердечный приступ, также известный как инфаркт миокарда, — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы.