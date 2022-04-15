Назван секрет здорового кишечника

Профессор Гордон Карлсон заявил, что добавление в рацион зеленоватых бананов станет хорошим помощником для здоровья кишечника. Об этом написала «Российская газета».

Специалист пояснил, что резистентный крахмал зеленого банана регулирует деятельность полезных бактерий в кишечнике и стабилизирует уровень сахара в крови. Рекомендуется употреблять в пищу всего один такой банан в день, сообщил сайт «Русская планета».

Карлсон отметил, что этот фрукт также отлично помогает при диарее и запоре из-за содержания ценной клетчатки. Однако следует помнить, что при хранении зеленых бананов в холодильнике резистентный крахмал повышается на 50%.