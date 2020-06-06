Назван самый вредный суп

В состав этого первого блюда входят разные виды переработанного мяса: колбасы, сосиски, копчености, солености, острые приправы.

«Из-за большого количества насыщенных жиров солянка неполезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена», — заявила диетолог.

Употребление солянки может привести к атеросклерозу. Помимо этого данный суп раздражает желудок, поэтому он противопоказан людям с проблемами с ЖКТ.

Добавлять в солянку лимон, каперсы и соленья противопоказано людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки и при заболеваниях поджелудочной железы.

Кроме того, нужно знать, что в бульон могут попасть вредные вещества, если животных кормили антибиотиками.

Ранее китайское СМИ призналось в любви к российской колбасе. В знаменитых длинных палках русской колбасы больше мяса, оно жирнее и имеет ярко выраженный вкус.