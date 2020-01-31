Назван самый восприимчивый к коронавирусу возраст

«При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предметах и поверхностях, мелкие долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней», — напомнили в ведомстве.

Роспотребнадзор перечислил простые гигиенические правила, которые позволят существенно снизить риск заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ. Эти правила нужно соблюдать не только «группе риска».

Обязательно нужно мыть руки после возвращения с улицы или прикосновения к деньгам. Нос можно промывать изотоническим раствором соли. Нельзя прикасаться к лицу, особенно к глазам. Обязательно следует в людных местах надевать медицинскую маску, меняя ее каждые пару часов. Желательно отказаться от рукопожатий, поцелуев и объятий, а также не пользоваться общими полотенцами. И обязательно проветривать помещение. Будьте здоровы!