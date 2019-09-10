Назван самый распространенный вид рака среди молодежи

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По данным ученых, молодые люди стали чаще заболевать раком толстой кишки. При этом такая закономерность особенно прослеживается среди жителей девяти стран с высоким уровнем дохода.

Наибольшую заболеваемость раком толстой кишки зафиксировали в Южной Корее. Там этот диагноз ставят примерно 12,9 из каждых 100 тысяч жителей в возрасте до 50 лет каждый год. В Австралии, США и Словакии этот показатель составляет от 10 до 11 новых пациентов на 100 тысяч человек.

Низкие показатели этого заболевания среди молодых пациентов в Чили, Уганде и Индии (3,5-3,8 человека).

В исследовании участвовали люди в возрасте от 20 до 49 лет из 43 стран. Авторы исследования предположили, что причинами развития рака толстой кишки у молодежи может быть чрезмерное потребление фаст-фуда и частое лечение детей антибиотиками, сообщило РИА ФАН.