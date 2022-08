Назван самый полезный вид зелени для пожилых людей

Врач-диетолог Эми Гудсон в разговоре с журналистами издания Eat This, Not That! рассказала, что зелень представляет собой источник питательных элементов, таких как калий и витамин В12.

Наиболее полезным для пожилых людей считается шпинат, поскольку в нем содержатся ценные для здоровья минералы. Кроме того, в этом растении имеется достаточное количество белка, необходимого для поддержания плотности костей, написало РИА ФАН.

Благодаря регулярному употреблению в пищу шпината сухая мышечная масса человека сохраняется на должном уровне.

Диетолог уточнила, что людям старше 50 лет необходимо включить в свой рацион питания как можно больше зеленых овощей и фруктов.

Ранее нутрициолог Анна Шнурова сообщала, что шпинат, морепродукты, горький натуральный шоколад и какао нормализуют «закипевшие нервы» и являются природными антидепрессантами. Специалист заявила, что особенно полезными эти продукты будут для людей, испытывающий сильный стресс.