Назван самый полезный сухофрукт, содержащий микроэлементы и антиоксиданты

Член Национальной ассоциации нутрициологов, врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что сухофрукты имеют большое количество микроэлементов, клетчатки, антиоксидантов и волокон. Какие из них самые полезные, а какие надо употреблять с осторожностью, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, необходимо есть не более 50 граммов сухофруктов в день, чтобы не превысить суточное потребление сахаров.

«Особенно полезна курага в нормированных дозах. В ней содержатся калий, который способствует улучшению работы сердечной мышцы, и бета-каротин — антиоксидант, защищающий клетки нашего организма от разрушения свободными радикалами», — сообщила Макиша.

Диетолог напомнила, что людям с сахарным диабетом и лишним весом такие фруктовые лакомства противопоказаны. Кроме того, при выборе сухофруктов стоит отдавать свое предпочтение тем, которые имеют нетоварный вид.

В тех сухофруктах, которые имеют глянцевую поверхность, содержатся усилители вкуса, ароматизаторы и красители. В группу неполезных сладостей также можно включить сушеные ягоды в сахаре и цукаты.