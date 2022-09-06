Назван самый полезный напиток для кишечника | 360°

Здоровье 06 сентября 2022, 15:05 Поделиться Telegram

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Viber Назван самый полезный напиток для кишечника Свекольный сок оказался полезен для кишечника

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Врачи заявили, что свекольный сок — один из самых полезных напитков для кишечника. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным специалистов, свекольный сок показан при холецистите, хронических запорах и вялой перистальтике кишечника. В этих случаях следует выпивать полстакана сока.

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Также этот напиток рекомендован в случаях артериальной гипертензии и атеросклероза сосудов. Эксперты рекомендовали смешивать свекольный сок с морковным в пропорции один к четырем.

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При некоторых заболеваниях свекла противопоказана. Например, людям с пиелонефритом, гломерунефритом и язвой двенадцатиперстной кишки и желудка.

Ранее диетолог Елена Тихомирова рассказала, что некоторые соусы вредны из-за высокого содержания жира, соли и сахара. В первую очередь к таким относятся соусы на основе майонеза, например сырный и «1000 островов», уточнила врач. В майонезе очень много соли, а также он калориен. Если вы очень его любите, лучше разбавить соус водой, тогда он будет более безопасным для здоровья, заключила диетолог.

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