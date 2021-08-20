Назван регион-лидер по доле привитых от коронавируса россиян

Белгородская область стала лидером по доле привитых от коронавируса жителей. Также в тройку лидеров удалось войти Чукотке и Чечне, сообщил РБК.

В середине августа хотя бы одной дозой препарата от коронавируса были привиты 40,5 миллиона россиян. Оба компонента вакцины получили 32,9 миллиона человек.

Первое место по доле привитых заняла Белгородская область, где уже полностью вакцинированы 38,16% населения. Регион стал лидером и по количеству тех, кому сделали пока только один укол. Вакцинацию начали почти 45% населения, то есть 686,6 тысячи жителей. Область занимает первое место с конца мая.

Сразу за Белгородской областью идет Чукотка. Там полностью прошли вакцинацию 37,66% населения. В тройку лидеров удалось пойти Чечне, где от коронавируса полностью привили 30,30% жителей. Дагестан традиционно замыкал рейтинг, но в августе региону удалось уйти с последнего места. Первую прививку там сделали 10,41% местных жителей, а второй компонент получили 7% населения.

Данные о полностью вакцинированных не предоставили Якутия и Тверская область.