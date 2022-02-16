Назван редкий симптом коронавируса

Больные COVID-19 в редких случаях страдают воспалением мозгового вещества. В медицинской среде пока не сделали окончательных выводов о его природе.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru уточнил, что речь идет об энцефалите или энцефаломиелите.

«У небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества. <…> Его природа обсуждается», — заметил он.

Крючков заметил, что воспаление может быть как иммунным вторичным, так и с вирусным триггером.

«Но это, скорее, смешанная история, не классический вирусный энцефалит», — уточнил иммунолог.

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«То, что страдает центральная нервная система — это несомненно. Это не только сосудистые вещи. <…> Это нарушение сна и бодрствования, нарушение терморегуляции, эмоциональные нарушения», — пояснила специалист.

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