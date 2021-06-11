Назван редкий постковидный симптом

Некоторые пациенты после перенесенного ковида жалуются на онемение рук и ног и снижение чувствительности. Таких людей около 8%. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«На онемение конечностей или снижение их чувствительности при постковидном синдроме жалуются менее 8% пациентов», — отметила собеседница.

По ее словам, этот редкий симптом может быть связан со снижением питания нервных волоков во время острой стадии болезни. Также влияние могут оказывать сопутствующие заболевания.

Ранее Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у привитых пациентов в случае заражения коронавирусом постковидный синдром будет проходить легче. Он добавил, что в этом случае весь процесс будет проходить на уровне носоглотки, тогда как тяжелые последствия бывают, когда SARS-CoV-2 опускается в легкие и разносится по всему организму. Ученый уверил, что случаи ковида среди привившихся двумя компонентами «Спутника V» единичны.