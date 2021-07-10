Назван распространенный симптом штамма «дельта»

Врачи выявили нарушения работы пищеварения у каждого третьего пациента, подхватившего коронавирусный штамм «дельта». Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Индийский штамм наглядно показал, что входными путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт, поэтому дельта-вирус <…> у каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта», — рассказал специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что раньше многие считали перчаток бесполезным средством защиты от коронавируса. Также Горелов отметил, что чаще всего «дельтой» заражаются молодые люди от 14 до 29 лет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество смертельных случаев выросло в России на 13,6% по сравнению с июнем 2020 года. Она объяснила резкий подъем показателей заболеваемости с распространением штамма «дельта». Этот вариант коронавируса впервые выявили в Индии осенью 2020 года.