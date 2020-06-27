Назван провоцирующий развитие онкологии продукт

Чрезмерное употребление красного мяса может спровоцировать у человека развитие онкологического заболевания.

«Мы знаем, что, например, избыточное употребление красного мяса может привести к возникновению опухоли», — рассказал онколог Андрей Пылев в беседе с телеканалом «Звезда».

Исключение этого продукта из рациона или его умеренное потребление, как пояснил врач, «несколько уменьшает риск». По словам Пылева, данные открытия были сделаны учеными еще в прошлом веке.

Онколог отметил, что питание является одним из множества факторов, которые приводят к развитию онкологии. При этом специалист пояснил, что выбор между вариантами есть или не есть какой-либо продукт неоднозначный, так как положительные и отрицательные свойства можно найти в любом продукте.

Ранее врач-онколог Иван Карасев рассказал, что рафинированное подсолнечное масло опасно для человека. Дело в том, что при нагревании оно выделяет канцерогенные вещества и содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме.