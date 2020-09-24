Назван процент россиян, сомневающихся в назначенных врачом лекарствах

Уточняется, что не уверены в рецепте специалиста 61% жителей нашей страны. При этом 77% пациентов находились в состоянии растерянности из-за отсутствия информации о заболевании. Помимо прочего, многим (72%) не удавалось попасть к специалисту из-за его отсутствия в учреждении. Ждали планового обследования дольше полагающегося предела 67% респондентов.

Практически половине не предоставили возможность бесплатно пройти назначенное лечение, а также получить выписанный препарат. Столько же человек имели трудности с постановкой и подтверждением диагноза. Еще 40% отметили, что сталкивались с нарушением профессиональной этики со стороны врача.