Назван простой способ похудеть к лету без изнурительных диет и тренировок

«Сон зависит от мелатонина. Этот гормон также контролирует многие биологические процессы. Зимой световой день укорачивается. Лучше лечь пораньше, но мы сидим за компьютером. Здоровый сон влияет на наш вес, надо ложиться спать вовремя. Мы худеем во сне», — объяснила врач одно из главных условий нормального похудения.

По словам Соломатиной, чтобы сбросить лишний вес, весной необходимо больше гулять на солнце. Что касается еды, то морить себя голодом вовсе не обязательно: достаточно заменить белок на легкоусвояемый и добавить в рацион больше овощей и зелени. Врач подчеркнула, что килограммы начнут уходить вместе с восполнением дефицита витамина D в организме и достаточным количеством воды.

Соломатина рекомендовала отказаться от сахара — облегчить жизнь без сладкого помогут хром и магний. Похудеть поможет топленое масло вместо растительного и вода вместо лимонада.

Главное условие успеха — это последовательно идти к своей цели без срывов.