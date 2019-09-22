  • Назван продукт, способный помочь предотвратить рак

    22 сентября 2019, 02:58

    Валерия Шафирко

    Виноградные косточки имеют свойство предотвращать развитие рака, считают специалисты. Об этом сообщил портал «МедикФорум».
    Назван продукт, способный помочь предотвратить рак

    Российские врачи начнут выявлять рак на ранних стадиях

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    В косточках винограда содержатся антиоксиданты, которые блокируют активацию опасных клеток в организме человека, говорится в материале. Помимо этого, виноградные косточки укрепляют сердечно-сосудистую систему, а также помогают в борьбе с выпадением волос, уточняет сайт «Утро.ру».

    Косточки винограда богаты витамином Е. Он, в свою очередь, оказывает антиоксидантное действие, предотвращает проблемы с глазами. Кроме того витамин E помогает коже сохранить молодость.

    В рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» эксперты намерены снизить смертность от онкозаболеваний уже к 2021 году.

    Иногда симптомы онкологических заболеваний можно обнаружить на ранних стадиях, если обратиться к терапевту, рассказала врач-терапевт.Например, общий анализ крови может показать нарушения в организме, что вызовет подозрения у врача.

    Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья отметил, что на борьбу с онкологическими заболеваниями выделяют дополнительные средства: увеличивается количество людей в этой специальности, а также появляется оборудование.