Назван продукт, способный помочь предотвратить рак

Российские врачи начнут выявлять рак на ранних стадиях Подробнее

В косточках винограда содержатся антиоксиданты, которые блокируют активацию опасных клеток в организме человека, говорится в материале. Помимо этого, виноградные косточки укрепляют сердечно-сосудистую систему, а также помогают в борьбе с выпадением волос, уточняет сайт «Утро.ру».

Косточки винограда богаты витамином Е. Он, в свою очередь, оказывает антиоксидантное действие, предотвращает проблемы с глазами. Кроме того витамин E помогает коже сохранить молодость.

В рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» эксперты намерены снизить смертность от онкозаболеваний уже к 2021 году.

Иногда симптомы онкологических заболеваний можно обнаружить на ранних стадиях, если обратиться к терапевту, рассказала врач-терапевт.Например, общий анализ крови может показать нарушения в организме, что вызовет подозрения у врача.

Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья отметил, что на борьбу с онкологическими заболеваниями выделяют дополнительные средства: увеличивается количество людей в этой специальности, а также появляется оборудование.