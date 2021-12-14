Назван продукт, спасающий от инсульта
Россиянам посоветовали есть курагу для профилактики инсульта
Еда значительным образом сказывается на здоровье человека. Сбалансированное питание способно снизить риск инсульта. Об этом сообщило ИноСМИ со ссылкой на Eat This, Not That.
Специалисты посоветовали выделить особое место в рационе натуральным, цельным и необработанным продуктам.
Низкий уровень калия в организме свидетельствует о высоком кровяном давлении или гипертонии. Подобное состояние способно вызвать инсульт или сердечный приступ. Восполнить недостаток этого элемента можно с помощью кураги. В одной чашке этого продукта содержится 1511 миллиграмм калия, передало РИА ФАН.
Авокадо также является отличным средством в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Его лучше всего употреблять на завтрак. Оно содержит мононенасыщенные жиры, которые благоприятно сказываются на уровне холестерина, сообщили Nation News.
Самым насыщенным калием продуктом является кешью. Кроме того, в нем содержится большое количество магния. Его можно добавлять в гарниры и сладкое.
Шпинат также хорош в борьбе с инсультом. Он обладает большим количеством витамина К, каротиноидов, фолиевой кислоты, железа и кальция.