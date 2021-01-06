Назван продукт, сокращающий продолжительность жизни мужчин

Американские ученые установили, что потребление красного мяса увеличивает риски развития болезней сердца и сосудов у мужчин. Чтобы исключить возможные риски ученые предложили заменить мясные продукты в рационе.

В общей сложности авторы исследования изучили анализы свыше 43 тысяч мужчин, сообщило издание Express. Средний возраст участников эксперимента составлял 53 года. Их показатели здоровья к началу исследования исключали сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

По результатам исследования специалисты установили, что потребление красного мяса не только увеличивает риски развития болезней сердца и сосудов, но еще провоцирует развитие рака кишечника.

С целью продолжения жизни ученые предложили мужчинам заменить мясные продукты на цельнозерновые, молочные или бобовые, уточнила «Газета.ru».

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