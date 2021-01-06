Назван продукт, сокращающий продолжительность жизни мужчин
В общей сложности авторы исследования изучили анализы свыше 43 тысяч мужчин, сообщило издание Express. Средний возраст участников эксперимента составлял 53 года. Их показатели здоровья к началу исследования исключали сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
По результатам исследования специалисты установили, что потребление красного мяса не только увеличивает риски развития болезней сердца и сосудов, но еще провоцирует развитие рака кишечника.
С целью продолжения жизни ученые предложили мужчинам заменить мясные продукты на цельнозерновые, молочные или бобовые, уточнила «Газета.ru».
Как правило, замороженные тушки рыбы, не вызывают у россиян приливов кулинарного вдохновения. Тем более хек, скумбрия или треска не относятся к признанно вкусным, престижным и полезным сортам рыбы. Однако на самом деле это глубочайшая ошибка. Есть их можно и даже нужно.