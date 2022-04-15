Назван продукт, снижающий риск тромбоза

Горький шоколад разжижает кровь, таким образом снижая риск возникновения тромбов. Об этом в интервью изданию «Доктор Питер» рассказала врач-гематолог, кандидат медицинских наук Рамиля Голубенко.

Оказывается, горький шоколад делает сосуды более пластичными и способствует разжижению крови, а кроме того, помогает снижать давление, поэтому полезен гипертоникам. Для получения пользы в день достаточно съедать несколько кусочков горького шоколада. Стоит помнить, что даже горький шоколад очень калориен, поэтому злоупотреблять им не нужно.

Такими свойствами продукт обладает благодаря содержащемуся в нем веществу теобромину, пояснило «Радио КП».

«Теобромин расширяет просвет кровеносных сосудов. Для профилактики тромбов можно использовать только качественный горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов. Но не молочный шоколад, и тем более не шоколадные батончики с различными начинкам», — подчеркнула врач.