Здоровье 05 сентября 2022, 19:05 Поделиться Telegram

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Viber Назван продукт, снижающий риск смерти на 20%

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Ученые выяснили, что регулярное употребление орехов помогает снизить риск смерти на 20%. Об этом сообщило издание LIVE24.RU со ссылкой на Daily Express.

По данным ИА Nation News, в орехах содержится много клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Кроме того, этот продукт способен понижать холестерин.

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Исследователи 30 лет наблюдали за 118 тысячами пациентов и выяснили, что у тех, кто ежедневно ел орехи, риск смерти снизился на 20%,

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