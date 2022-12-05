Здоровье 05 декабря 2022, 19:12 Назван продукт, помогающий облегчить менопаузу Женщинам посоветовали употреблять семена льна во время менопаузы

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Семена льна могут оказать благоприятное влияние на состояние здоровья женщины и ее самочувствие во время менопаузы. К такому выводу пришли исследователи из Соединенных Штатов. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на American Journal of Physiology — Heart and Circulatory Physiology.

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Специалисты пояснили, что в составе семян находятся фитоэстрогены. Данные вещества способны снять воспаление, а также вывести из организма канцерогены и токсины. Кроме того, фитоэстрогены являются тормозом раннего старения. Семена льна способны облегчить самочувствие женщин во время менопаузы и предотвратить развитие рака.