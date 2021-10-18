Назван продукт, полезный при гипертонии

Ученые из Университета Тафтса (США) считают, что употребление фисташек полезно при борьбе с гипертонией и при болезнях сосудов. Об этом написало ИА Nation News. Согласно последней статистике, в России повышением артериального давления страдают 40% взрослого населения.

По данным ученых, фисташки положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы человека, снижают уровень артериального давления и улучшают состояние кровеносных сосудов. Кроме того, эти орехи считаются не очень калорийными и содержат много белка.

Врачи сообщают, что в составе этого ценного продукта имеются аминокислоты L-аргинина. Они способствуют профилактике тромбообразования.

А вот от обезболивающих препаратов гипертоникам лучше отказаться. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, такие средства только провоцируют рост давления.