Назван продлевающий жизнь напиток

В материале говорится, что специалисты изучали влияние натурального кофе на организм в течение 12 лет. В результате они пришли к выводу, что любители напитка за указанный период времени умирали реже.

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Ученые объяснили такое влияние кофе наличием в нем антиоксидантов. Именно они замедляют окислительные процессы и разрушение клеток, считают специалисты.

Окисление — это один из механизмов старения. Также оно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Бороться с этим процессом помогают антиоксиданты. Они «сражаются» с воспалениями, а также нейтрализуют свободные радикалы, которые возникают в организме человека в процессе метаболизма.

В кофейных зернах ученые обнаружили не менее тысячи антиоксидантов. При этом в процессе обжарки кофейных зерен формируются сотни новых.

Однако специалисты также отмечают, что при потреблении больших доз кофе организм уже не получал пользы.