  • Назван продлевающий жизнь напиток

    16 ноября 2019, 05:46

    Валерия Шафирко

    Ученые пришли к выводу, что благодаря большому количеству антиоксидантов кофе может способствовать долголетию. Об этом сообщил портал «Медикфорум».

    В материале говорится, что специалисты изучали влияние натурального кофе на организм в течение 12 лет. В результате они пришли к выводу, что любители напитка за указанный период времени умирали реже.

    Кофе может снизить риск развития рака печени

    Подробнее

    Ученые объяснили такое влияние кофе наличием в нем антиоксидантов. Именно они замедляют окислительные процессы и разрушение клеток, считают специалисты.

    Окисление — это один из механизмов старения. Также оно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

    Бороться с этим процессом помогают антиоксиданты. Они «сражаются» с воспалениями, а также нейтрализуют свободные радикалы, которые возникают в организме человека в процессе метаболизма.

    В кофейных зернах ученые обнаружили не менее тысячи антиоксидантов. При этом в процессе обжарки кофейных зерен формируются сотни новых.

    Однако специалисты также отмечают, что при потреблении больших доз кофе организм уже не получал пользы.