Назван признак рака, который можно заметить во время еды

Ощущение, когда что-то мешает глотать, может указывать на рак пищевода. Однако паниковать нельзя — в этой ситуации стоит обратиться к специалисту, который разберется в чем дело, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак», — рассказал Мясников и добавил, что дисфагия может быть как симптомом рака, так и признаком психосоматического расстройства.

По его словам, рак пищевода может развиться из-за курения, злоупотребления алкоголем, плохой гигиены полости рта и избытка острой пищи в рационе.

Накануне доктор Мясников рассказал, что популярная у россиян колбаса несет смертельную опасность из-за нитрита натрия, который делает внешний вид этого продукта аппетитным. Телеведущий отметил, что сочетание этой добавки с трансжирами и сахарами повышает риск развития онкологических заболеваний. От колбасы, обратил внимание Мясников, умирает больше людей чем от табака.