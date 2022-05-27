Назван прием пищи, от которого можно отказаться без вреда для здоровья

Завтрак не является самым важным приемом пищи, по этой причине от него вполне можно отказаться. Таким мнением поделилась диетолог Джесс Брейд. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист подчеркнула, что в некоторых случаях отказ от этого приема пищи может быть даже полезен. По мнению диетолога, именно маркетологи навязали потребителям идею о необходимости первого приема пищи. Таким образом значительно лучше удавалось продавать хлопья и другие продукты.

Джесс Брейд подчеркнула, что, исключив из своего рациона завтрак, возможно даже избавиться от лишнего веса. Она объяснила, что исключая один прием пищи, можно снизить калорийность всего рациона, передала «Север-Пресс».

Кроме того, отсутствие еды по утрам может привести в норму показатели сахара в крови, а также снизить уровень гормона стресса — кортизола. Отказавшись от завтрака, человек начнет чувствовать себя в разы лучше, подытожила Джесс Брейд.