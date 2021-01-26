Назван предельный возраст для вакцинации от коронавируса

Производители вакцин от коронавируса испытывали свои препараты на людях в возрасте от 65 лет. Более старшие возрастные группы в фокус исследований не попадали. Поэтому пределом для вакцинации являются 80-85 лет.

Чем старше становится человек, тем хуже работает его иммунная система, напомнила в интервью «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Я считаю, что в группе 65-80-летних делать прививку необходимо. Между 80 и 85 надо решать, стоит ли. Выбор должен быть основан на базовом состоянии здоровья. А для большинства из тех, кто старше 85 лет, прививка практически бессмысленна», — сказала Баранова.

По ее мнению, смертность в возрастной группе старше 80 лет — это естественный процесс. Поэтому смерть постояльцев дома престарелых в Норвегии не стоит связывать с вакцинацией препаратом компании Pfizer. Они умерли не вследствие, а после вакцинации.

«Я бы не стала заостряться на Норвегии. По сравнению с риском заболеть СОVID-19 и получить от него осложнения — это точно ерунда», — сказала биолог.

В Подмосковье прививку от COVID-19 получили около четырех тысяч жителей региона старше 60 лет.