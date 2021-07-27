Назван первый регион России, где вакцинировали 60% жителей

Чечня стала первым регионом России, где от коронавируса вакцинировались более 60% взрослого населения. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Его слова процитировал ТАСС.

«Чеченская Республика первой из всех регионов Российской Федерации достигла необходимого уровня охвата вакцинации, мы достигли 60% охвата вакцинации нашего населения, взрослого населения», — отметил он.

Он подчеркнул, что из 909 тысяч взрослого населения уже вакцинировано 568 тысяч жителей. Сейчас в республике количество пациентов с COVID-19 сократилось в два раза. Коллективный иммунитет уже сложился, однако эпизодические заболевания у жителей, которые не сделали прививку, до сих пор возможны. Сулейманов подчеркнул, что поэтому власти продолжают призывать жителей вакцинироваться и увеличивать степень защиты.

«Шестидесятипроцентный охват населения позволяет нам рассчитывать на уменьшение количества пациентов в медицинских учреждениях. Нам хотелось хотя бы смертность свести к нулю, а это возможно только после вакцинации всего населения», — подчеркнул он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вакцинировать всех взрослых жителей республики, не останавливаясь на 60%.