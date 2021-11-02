Назван овощ, снижающий давление и укрепляющий печень

Свекла является универсально полезным овощем при некоторых заболеваниях. В ней содержится замедляющий рост злокачественных образований мощный антиоксидант — пигмент бетацианин. Свекла может понизить артериальное давление, укрепить стенки сосудов, поможет вывести из организма лишнюю жидкость и улучшит работу печени.

Об этом РИА «Спорт» рассказала нутрициолог Анна Дробышева.

«Очень полезно употреблять свеклу женщинам во время менструаций, так как овощ восстанавливает кровопотерю в организме. Корнеплод сохраняет свои полезные свойства после термической обработки», — заявила эксперт.

Дробышева также предупредила, что вареная свекла мешает полному усвоению кальция. От ее употребления стоит отказаться людям, склонным к остеопарозам.

Очень полезен свекольный сок, но его нужно настаивать два часа после отжима. Кроме того, его необходимо разбавить 50 миллилитров сока водой в соотношении 1:4.

По словам Дробышевой противопоказанием к употреблению свеклы являются заболевания ЖКТ в острых стадиях, сахарный диабет и гипотония.

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