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    02 ноября 2021, 05:39

    Назван овощ, снижающий давление и укрепляющий печень

    Нутрициолог Дробышева рассказал о пользе свеклы для организма

    Анастасия Кукова

    Свекла является универсально полезным овощем при некоторых заболеваниях. В ней содержится замедляющий рост злокачественных образований мощный антиоксидант — пигмент бетацианин. Свекла может понизить артериальное давление, укрепить стенки сосудов, поможет вывести из организма лишнюю жидкость и улучшит работу печени.

    Назван овощ, снижающий давление и укрепляющий печень

    Об этом РИА «Спорт» рассказала нутрициолог Анна Дробышева.

    «Очень полезно употреблять свеклу женщинам во время менструаций, так как овощ восстанавливает кровопотерю в организме. Корнеплод сохраняет свои полезные свойства после термической обработки», — заявила эксперт.

    Дробышева также предупредила, что вареная свекла мешает полному усвоению кальция. От ее употребления стоит отказаться людям, склонным к остеопарозам.

    Очень полезен свекольный сок, но его нужно настаивать два часа после отжима. Кроме того, его необходимо разбавить 50 миллилитров сока водой в соотношении 1:4.

    По словам Дробышевой противопоказанием к употреблению свеклы являются заболевания ЖКТ в острых стадиях, сахарный диабет и гипотония.

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