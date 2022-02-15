Назван овощ, помогающий снижать уровень сахара при диабете

Ученые назвали овощ, который спасает при диабете. Обычный лук помогает снизить сахар в крови, сообщил сайт «Профиль.ру» со ссылкой на Environmental Health Insights.

По данным utro.ru, лук оказался эффективным при диабете и первого типа, и второго. В последнем случае сахар падал на 40 мг/дл через четыре часа после употребления этого продукта.

До этого было проведено еще одно исследование, которое показало, что уровень глюкозы снизился на 50%.

«Лук — это дешевый и доступный продукт, который может быть использован при лечении пациентов с диабетом», — рассказал автор работы Энтони Оджи.

Ученые уточнили, что пытались понять механизм, который снижает сахар после употребления лука, но пока он не ясен. По их данным, этот продукт содержит в себе кверцетин и серу, которые таким образом действуют на уровень глюкозы.

Ранее ученые из Китайского медицинского университета в Тайване заявили, что амфетамин, как и другие стимуляторы, способен вызывать психозы, схожие с шизофренией.