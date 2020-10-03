Назван ослабляющий иммунитет к коронавирусу фактор

Во время пандемии коронавируса необходимо оставаться в тепле и не переохлаждаться. Иммунитет может дать сбой и впустить в организм инфекцию из-за холода. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Наша задача сейчас соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором. Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться», — приводит РИА «Новости» слова Пшеничной.

Собеседница агентств подчеркнула, что делать какие-либо прогнозы по росту или спаду числа выявленных случаев COVID-19 все еще преждевременно, так как 2019-nCoV — это новый вирус, который пока изучили не до конца.

Ранее глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вакцина — это главное оружие против инфекции.

В последние дни в России начало расти число выявляемых каждые сутки случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии медики выявили 1 194 643 случая COVID-19. Умерли 21 077 человек.