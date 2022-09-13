Al Jazeera: назван опасный сорт меда | 360°

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Al Jazeera: назван опасный сорт меда

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Мед, который производят в Качкарских горах на черноморском побережье, может быть опасен для здоровья. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на Al Jazeera.

По данным издания, такой продукт обладает темным красноватым цветом, а на вкус он горький. Также в нем содержится много вещества под названием граянотоксин.

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Этот вид меда следует употреблять в небольших количествах, так как при передозировке может возникнуть отравление. В таких случаях появляются тошнота, нарушения сердцебиения, обмороки и даже возможен летальный исход.

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