Назван новый фактор, который влияет на тяжесть течения ковида у мужчин

Мужчины болеют ковидом тяжелее женщин из-за психоэмоциональных особенностей. Такое предположение в разговоре с Urа.ru сделала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Я думаю, это связано с какими-то психологическими, психоэмоциональными особенностями. Ведь когда человек находится в загнанном состоянии, состоянии страха, у него уровень стресса становится настолько высоким, что иммунная система перестает справляться и проседает», — поделилась своими мыслями Ярцева.

Ранее врачи объяснили, почему по статистике мужчины чаще женщин умирают от последствий заражения коронавирусом. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, дело в мужских и женских гормонах. Антитела, вырабатывающиеся у женщин, проникают в клетки в большем количестве, что помогает им эффективнее бороться с проникшим в организм SARS-CoV-2. Инфекционист Татьяна Чаленко подчеркнула, что мужчины чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, на фоне которых ковид протекает тяжелее.

По данным оперштаба, за сутки от последствий заражения коронавирусом в России умерли 797 человек. За все время пандемии COVID-19 унес 175 282 жизни.