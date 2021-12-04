Назван нетипичный симптом при диабете

Американские ученые обнаружили нетипичный ранее симптом диабета. У части людей высокий уровень сахара признан приводящим к выпадению как минимум десяти зубов. Об этом передала Daily Express.

Мало того, 28% диабетиков, которые были среди исследуемых, лишились всех зубов. Дело в том, что тот же сахар может мешать поступлению ферментов, защищающих полость рта.

К тому же может возникнуть налет на зубах, приводящих к пародонтиту. Врачи порекомендовали, тем, у кого высокий сахар в крови, отказаться или есть понемногу пищу, в которой много крахмала.

Ранее сообщалось, что во всем мире участились случаи, когда у переболевших ковидом пациентов развивается сахарный диабет. Повреждение клеток поджелудочной железы может произойти под воздействием многих факторов, в том числе гипервоспалительных, после использования гормональных препаратов, в случае прямого воздействия вируса на клетки, а также в результате аутоиммунного поражения. Уже создан специальный регистр, в который вносят больных с диабетом после COVID-19.