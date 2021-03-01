Изменения формы пальцев на руках могут быть предвестниками рака легких. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легких.

Для симптома барабанных палочек, или пальцев Гиппократа, характерно колбовиное утолщение концевых фаланг, для которых характерна деформация ногтевых пластинок в виде часовых стекол. Ткань между ногтем и подлежащей костью приобретает губчатый характер. При надавливании на основание ногтя взникает ощущение подвижности ногтевой пластинки. У больного отсутствует щель при сопоставлении вместе ногтей противоположных кистей.

Симптомами рака легких также могут быть кашель, одышка, кровохаркание, потеря аппетита и веса.

Врачи американского центра лечения рака (CTCA) заявили, что броних может быть ранним симптомом рака легких. По данным британской организации по исследованию рака Cancer Research UK, семь из десяти случаев болезни вызваны курением, включая и пассивное курение.